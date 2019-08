Twenty One Pilots et Post Malone reprennent Don't Look Back In Anger du groupe Oasis (VIDEO)

Il y a quelques jours au Reading Festival, Twenty One Pilots avait repris le célèbre titre du groupe Oasis : Don't Look Back In Anger. Et comme la performance avait semblé plaire au public, ils ne se sont pas gênés pour réitérer l'opération. Mais cette fois-ci, c'est avec l'aide de Post Malone qu'ils ont décidé d'interpréter le morceau. Un moment exceptionnel qui n'était absolument pas prévu et que les milliers de festivaliers présents au concert ont fortement apprécié.

Immortalisé par de nombreuses personnes dans l'assemblée, le moment montre que c'est juste après le premier verset que le rappeur, chanteur et réalisateur américain originaire de Dallas a rejoins le célèbre duo. Et c'est bien évidemment une guitare dans les mains que ce dernier a souhaité interpréter cet hommage à la musique britannique. Un moment qu'on ne se lasse pas de regarder.