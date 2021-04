twenty one pilots dévoile Shy Away et annonce un nouvel album pour 2021

En 2020, lors du confinement, twenty one pilots nous offrait Level of Concern - un single qui, indéniablement, sonnait plus eighties que leurs précédents morceaux. Quelques mois après, le duo nous revient cette fois avec un nouvel album. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le single Shy Away est là pour faire patienter les fans.

Ce qu'il faut savoir, c'est que cet album, le duo l'a écrit en confinement, lors de sessions d'écriture virtuelles. Tyler Joseph a ainsi composé les chansons dans son studio maison tandis que Josh Dun a ajouté les percussions de chez lui. L’anxiété, la solitude, l’ennui et le doute habiteront ce nouveau chapitre, annonce Warner.

Scaled And Icy sera publié le 21 mai prochain et succèdera à Trench (sorti en 2018). Pour célébrer sa sortie, le duo donnera d'ailleurs un live virtuel.