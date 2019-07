Un an à peine après sa sortie, twenty one pilots continue de défendre Trench, son dernier opus. Pas plus tard que la semaine dernière, le duo était d'ailleurs sur la scène du Lollapalooza Paris (en tant que tête d'affiche). Mais, la tournée n'empêche absolument pas la sortie de nouveaux clips - bien au contraire ! Résultat, Tyler et Josh nous offrent (après Chlorine) la vidéo The Hype. Pour l'occasion, le duo s'est improvisé un petit retour en arrière : suivez-les dans une banlieue pavillonnaire des Etats-Unis. Une visite guidée, ça vous dit ?

Alors on vous l'accorde, le clip nous rappelle l'époque où les groupes de punk rock improvisaient des fêtes à domicile. Mais, c'est légèrement plus profond que ça : le duo nous emmène dans une demeure avant de jouer dans chacune des pièces - du salon à la chambre en passant par le toit. Après ce tour du propriétaire, retour au salon qui, comme le soulignent nos confrères de Purecharts, pourrait symboliser un retour aux sources. Pourquoi ? Tout simplement parce que la vidéo retrace leur carrière et toutes les étapes qui l'ont ponctuée.

Une belle métaphore pour un groupe qui, nous en sommes sûrs, n'a pas fini de monter.