twenty one pilots dévoile Christmas Saves The Year, une chanson de Noël

Sortez vos sapins et vos guirlandes, Noël approche ! Et à Noël, on ne se contente pas d'acheter des cadeaux et de cuisiner des biscuits. Vous le savez, en cette saison, ce sont les chants de Noël qui battent tous les records : dans les boutiques, à la radio et même dans votre salon, ils s'infiltrent pour mieux vous mettre dans l'ambiance des Fêtes. Alors que de vieux classiques tels que All I Want For Christmas remontent dans les charts, quelques jeunes artistes nous offrent leurs morceaux. Et c'est justement le cas de twenty one pilots - qui vient tout juste de dévoiler Christmas Saves The Year (que l'on pourrait traduire par "Noël sauve l'année").

an original twenty one pilots christmas song written and recorded in tyler’s home studio. from us to you, merry christmas. https://t.co/H67OhTJSY3 pic.twitter.com/BaNUP6WtK6 — twenty one pilots (@twentyonepilots) December 9, 2020

Le groupe présente le titre comme "une chanson originale de twenty one pilots, enregistrée chez Tyler". Le duo (qui avait dévoilé l'excellent Level of Concern après le premier confinement) nous plonge ainsi dans l'ambiance des Fêtes. "De notre part, pour vous tous", ajoutent-ils. Christmas Saves The Year est à ajouter d'urgence dans votre playlist spéciale "Chants de Noël" !