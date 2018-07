Twenty one pilots de retour avec Jumpsuit, ils annoncent un nouvel album et une date à l'AccorHotels Arena

On les attendait, ils l'ont fait : Josh et Tyler de Twenty One Pilots sont définitivement sortis de leur silence pour nous annoncer un nouveau single, un nouvel album et même une date à l'AccorHotels Arena. Depuis la sortie de Blurryface en 2015 (et leur participation à la bande originale de Suicide Squad), le duo s'était fait discret, choisissant même de faire une petite pause. Et visiblement, le break a assez duré. Les fans ont été exaucés : Jumpsuit, leur nouveau single, est disponible.

Il auront mis du temps mais visiblement, c'était pour mieux revenir. Un an après avoir posté des messages cryptiques sur Twitter, les deux américains de Twenty One Pilots avait, une fois de plus, choisi les réseaux sociaux pour teaser leur retour. Ainsi, un étrange gif a aguisé la curiosité des fans pendant quelques jours. Aujourd'hui 11 juillet, les voici de retour avec un single puissant. Aussi insicif que leurs morceaux précédents, ce nouveau single annonce un album fort et qui visiblement, sera nettement plus violent que leurs opus précédents. Et ce fameux disque, intitulé Trench sera disponible le 5 octobre 2018.

La bonne nouvelle pour les fans, c'est que Twenty One Pilots sera en oncert à l'AccorHotels Arena le 11 mars 2019. Les places seront mises en vente dès le 20 juillet prochain.