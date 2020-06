Twenty One Pilots confirme sa présence au festival Main Square en 2021 !

La saison des festivals aura été avortée avant même de pouvoir commencer ! Suite à la crise du coronavirus, tous les plus grands événements musicaux de France ont été dans l'obligation de renoncer à leur édition 2020. Parmi ces derniers, le festival qui se déroule chaque année à Arras avait, lui-aussi, annoncé la nouvelle il y a plusieurs semaines : "Le Main Square Festival n’aura pas lieu cette année. La 16ème édition du festival est reportée aux 2, 3 et 4 Juillet 2021, suite aux décisions du gouvernement français. C’est évidemment un coup dur porté à tous. Mais votre engouement, nous donne l’énergie nécessaire pour vous proposer l’an prochain ce qui sera la plus belle édition du festival arrageois !"

“@MainSquareFest, dites-moi que vous ramenez @twentyonepilots l’année prochaine !”D’accord. On ramène @twentyonepilots le Dimanche 4 juillet 2021 ???? pic.twitter.com/3lZKbQC07P — Main Square Festival (@MainSquareFest) June 3, 2020

Chose promise, chose due ! Alors que les organisateurs du Main Square s'efforcent dores et déjà d'organiser l'édition 2021 du festival, une annonce concernant l'un des groupes en tête d'affiche vient d'être officialisée. En effet, Twenty One pilots sera bien présent à l'événement musical l'année prochaine. Très attendu par de nombreux fans français, le groupe américain se produira le 4 juillet 2021 sur la scène du festival arrageois. Un soulagement pour les équipes qui se battent depuis des semaines pour continuer à faire vivre cet événement primordial à la région !