twenty one pilots annonce une date unique en France en 2022

Cette année, pandémie oblige, le Main Square Festival nous offre une édition inédite : le Main Square en balade. Au programme, quelques concerts prévus aux quatre coins de la région des Hauts-de-France. Mais la bonne nouvelle c'est que l'année prochaine, nous nous retrouverons tous à la Citadelle d'Arras pour mieux vivre une toute nouvelle édition du Main Square qui, cette fois, ne sera pas freinée par la pandémie. Alors que Sting a d'ores et déjà confirmé sa présence, c'est au tour de twenty one pilots d'annoncer un concert : les interprètes de Stressed Out seront sur la scène du Main Square le 3 juillet 2022 pour une date unique en France.

Les fans français pourront ainsi découvrir le nouvel album du duo venu de l'Ohio en version live - tout en redécouvrant les classiques.

twenty one pilots en France

Notez que Les billets sont en vente sur www.mainsquarefestival.fr et dans les points de vente habituels. Et comme énoncé précédemment, les billets achetés pour le Dimanche 5 Juillet 2020 et pour le Dimanche 4 Juillet 2021 restent valables pour le Dimanche 3 Juillet 2022.