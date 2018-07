Twenty one pilots : Nico and The Niners, le nouveau clip dévoilé

Nico and The Niners c'est le nouveau son de Twenty One Pilots, fraîchement sorti et surtout, accompagné d'un clip à l'esthétique plus que plaisant. On dira même à couper le souffle ! Mais ça n'engage que nous, bien sûr. Après être sorti du silence au début du mois de Juillet après un break d'un an, le groupe nous a offert dans la foulée le très étonnant Jumpsuit. Un premier morceau explosif qui prouve que Tyler et Josh n'ont rien perdu de leur fougue. Le talent est là, on en doute pas et ils le prouvent chaque fois qu'ils font parler d'eux. Aujourd'hui, ils nous lâchent une bombe de taille. Un deuxième morceau qui fait suite au premier. Le clip est dévoilé et est réalisé par Andrew Donoho à qui l'on doit déjà les images surprenantes de Jumpsuit. Et comme on dit, jamais deux sans trois. Donc, en somme, on attend avec impatience la troisième partie de l'histoire. Avec Nico and The Niners, on reconnait bien la patte de Twenty One Pilots et on est heureux de les retrouver aussi créatifs. Admirez l'intrigue et la réalisation. D'une beauté ! On adore et on adhère à fond !

En attendant, on vous rappelle que la sortie de Trench sera pour la fin d'année, en octobre. Et bien sûr qu'ils seront de retour sur la scène parisienne de l' AccorHotel Arena le 11 mars 2019 et que malheureusement le concert affiche sold out. Dommage... Mais soyons optimistes et espérons que des places seront de nouveau disponibles d'ici là !