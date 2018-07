Twenty One Pilots : les 3 performances live qu'on préfère ! 

C'est dit depuis plusieurs jours maintenant, Twenty One Pilots revient après un an de silence. Un nouvel album, Trench et un morceau Jumpsuit, accompagné d'un clip sublime. Qu'on est gâtés ! Pour vous faire patienter d'ici la sortie de l'opus, on vous propose trois live du groupe qu'on adore. A vos clics !

BAM, ca en jette ! Pour tous les fans du groupe, n'oubliez pas qu'ils passeront par la capitale le 11 mars 2019.