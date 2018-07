Twenty one pilots : 3 choses à savoir sur le prochain album

Depuis hier, on sait que Twenty One Pilots reviennent sur le devant de la scène. Après avoir posté une vidéo à l'attention de tous les fans, le groupe annonce enfin son retour et surtout, l'arrivée d'un nouvel album, Trench, qui sortira le 5 octobre.

•• our next album Trench will be available October 5th. https://t.co/vHpFpv1ZIW pic.twitter.com/mgppny7zGx — twenty one pilots (@twentyonepilots) 11 juillet 2018

Jumpsuit, c'est le nouveau single du groupe qui accompagne leur retour. C'est aussi une première mise en bouche concernant le nouvel album Trench. Un morceau percutant et acéré. Même après un an de silence, Twenty One Pilots n'a rien perdu de son talent. Le titre est explosif et le clip, lui, offre des images sublimées par une réalisation parfaite d'Andrew Donoho. Qu'on se le dise, on en attendait pas moins du groupe et on est plus que ravis de voir Tyler et Josh refaire surface !

Après l'annonce du nouvel album et la sortie de leur dernier single, le groupe poursuit avec la confirmation d'une tournée mondiale, Bandito. Les garçons enchaînent les annonces depuis quelques jours, au grand bonheur de leur fans. Et bien évidemment, qui dit tournée mondiale, dit petit passage sur le vieux continent. Sachez que les billets seront mis en vente le 20 Juillet alors soyez sur le qui vive les amis, car on ne doute pas qu'elles partiront comme des petits pains !

Toutes les dates concernant la tournée européenne sont disponibles ici.