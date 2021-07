Tu m'auras tellement plus, le nouveau clip de Ben Mazué est à découvrir dès maintenant (VIDEO)

En novembre dernier, Ben Mazué dévoilait Paradis, son cinquième album studio. Porté par les titres Quand je marche et Gaffe aux autres, le chanteur n'aura pas attendu longtemps avant de remonter sur scène puisqu'il tourne actuellement aux quatre coins de l'hexagone pour défendre cet opus que l'on vous avez présenté sur Virgin Radio. Alors qu'il devrait continuer à enflammer les scènes françaises durant quelques mois, l'artiste en a profité pour dévoiler le clip de Tu m'auras tellement plu, déjà visionné plus de 180 000 fois sur YouTube. Un titre très personnel pour ce dernier puisqu'il aborde le sujet intime de sa séparation avec la mère de ses enfants.

"J'écris sur les grands virages de la vie: les deuils, les histoires d'amour qui durent, les enfants. Parmi ces moments-là il y a les ruptures sentimentales. Il se trouve que j'en ai vécu une alors c'était plus simple pour moi d'en parler (...) C'est une histoire d'amour très belle qui s'est terminée. Et l'idée de cet album est de dire qu'il y a des histoires d'amour très belles qui se terminent. Il n'y a pas de salut uniquement dans les histoires qui durent pour toujours, il y a aussi des pourries qui se prolongent" confiait récemment le chanteur au journal suisse Matin. Une manière pour lui de guérir ce chapitre éprouvant grâce à une musique attendrissante et poétique. Avec Ben Mazué, on est bien loin des clichés de la tristesse et du désespoir à outrance.

Mis en images par Mehdi Idir, le clip de Tu m'auras tellement plu met en en scène deux comédiens de renom à savoir Soufiane Guerrab (aperçu dans Lupin) et Caroline Anglade. Une très belle vidéo dans laquelle un couple se découvre, apprend à se connaître, vit, fait face aux difficultés. Comme une sorte de fantôme du passé, Ben Mazué apparaît en fond de la vidéo, là où on est pas censé le voir, là où les pensées sont omniprésentes. Les plans en noir et blanc et en couleurs s'alternent, à l'image de la vie.