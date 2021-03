Tsunami au Japon : Lady Gaga partage un message pour les 10 ans de la catastrophe (VIDEO)

Il y a 10 ans, jour pour jour, le Japon faisait face à une triple catastrophe : un séisme, un tsunami et un accident nucléaire. Un malheur sans précédent qui fera près de 20 000 victimes et plus de 2500 disparus, sans compter les dégâts matériels survenus dans le pays. À l'époque, de nombreuses célébrités s'engageront afin de récolter des fonds pour venir en aide aux victimes. Parmi elles, Lady Gaga tiendra à contribuer avec la sortie de l’album Songs for Japan ainsi qu'en versant 1,5 million de dollars aux fonds de secours grâce à la vente d’un bracelet sur son site web. L'interprète de Bad Romance s'était également produite lors d’un spectacle au profit de la Croix-Rouge japonaise. Des gestes généreux mais loin d'être surprenants lorsqu'on connaît l'engagement de la star planétaire.

Lady Gaga sends a message to Japan to commemorate the 10th anniversary of the Great East Japan Earthquake. pic.twitter.com/hHpj5Hsyrv — Pop Crave (@PopCrave) March 10, 2021

"Au fil des années, en voyant et en entendant parler de l’immense reconstruction de vos belles villes, j’ai tellement de respect pour le peuple du Japon pour votre force, votre gentillesse et votre amour les uns pour les autres. Cela donne de l’espoir aux personnes qui luttent actuellement contre la pandémie de la Covid-19 dans le monde entier." a confié la star dans cette vidéo de une minute où elle compare les deux catastrophes et fait de la plus ancienne un exemple d'espoir et de résurrection. Très célèbre dans le pays du soleil levant, où elle se produit régulièrement, Lady Gaga est l'une des seules (voire la seule) à avoir pensé à rendre hommage aux japonais à l'occasion des 10 ans de cette catastrophe dévastatrice et marquante pour la population du pays. Une énième preuve de la générosité de la chanteuse qui ne semble jamais à court d'idées lorsqu'il s'agit d'aider les autres.