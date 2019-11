Tryo est de retour avec un album de reprises de ses plus grands tubes

C'est un retour qui devrait en ravir plus d'un ! A l'occasion de leurs 25 ans de carrière, les membres du groupe Tryo préparent un cadeau exceptionnel à leurs nombreux fans. Le 24 janvier prochain, un double album intitulé XXV (25 en chiffres romains) sera disponible dans les bacs. Il se composera des plusieurs reprises des grands tubes du groupe français. On retrouve également de grands noms de la musique pour les accompagner tels que Véronique Sanson, Renaud, Matthieu Chédid, Alain Souchon, Bernard Lavilliers ou encore Ayo.

Sorti il y a quelques jours, le titre L'hymne de nos campagnes 2019 marque le lancement de ce nouveau chapitre pour Tryo. Les quatres acolytes sont accompagnés de Bigflo et Oli, Claudio Capéo, Gauvain Sers, Boulevard des Airs, L.E.J, Vianney et Zaz. Déjà visionné plus de 125 000 fois sur YouTube, l'extrait vidéo de la musique montre clairement un intérêt de la part du public. Ces derniers pourront d'ailleurs se retrouver le 13 mars prochain à l'AccorHotels Arena pour un concert exceptionnel du groupe. A vos agendas !