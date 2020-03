Tryo : Écoutez leur version revisitée du tube Désolé pour hier soir (AUDIO)

L'année 2020 devait marquer le grand retour du groupe Tryo ! Avec l'album XXV et une tournée dans toute la France, le quatuor semblait ravi de retourner au contact de ses nombreux fans. Une joie qui a toutefois était de courte durée puisque le confinement lié au Coronavirus a stoppé quasiment la totalité des activités dans le monde de la musique. Alors que les membres du célèbre groupe français devaient se produire à l'AccorHotels Arena le 13 mars dernier, l'interdiction de réunion de plus de 1000 personnes (en vigueur à ce moment-là) les avait forcée à annuler le show. Ou presque. En effet, Guizmo, Christophe Mali, Manu Eveno et Daniel Bravo avaient tout de même insisté pour se produire ce soir-là dans une salle totalement vide mais en live sur leurs réseaux sociaux et ceux de nombreux médias spécialisés. Une consolation en attendant le report du concert une fois la crise sanitaire passée.

Désormais, c'est sur une revisite de leur tube Désolé pour hier soir que Tryo a décidé de miser. Ce tube de 2003, qui raconte les difficiles lendemains de cuite, connaît dans cette nouvelle version une seconde jeunesse grâce à la présence exceptionnelle des Youtubeurs stars Mcfly & Carlito. Ces derniers offrent donc une touche moderne et surprenante aux paroles bien connues de la chanson qui devrait également permettre à l'album XXV (parmi les mieux vendus en physique depuis le début d'année) de continuer sur sa lancée. On vous laisse en profiter !