Tryo dévoile le clip de Serre- Moi (VIDEO)

Tryo nous a offert l'excellent album "XXV" -revisitant ainsi tous ses plus grands classiques avec des artistes actuels et contemporains. Après Désolé Pour Hier Soir ft. Mcfly & Carlito, la formation a fait appel au talent de Yannick Noah mais aussi à celui de Ibrahim Maalouf - une façon pour la petite bande qui fête son 25 ème anniversaire "d’élargir le projet XXV avec un nouvel invité". Notez que lors de la sortie de l'album, c'est Vianney qui posait sa voix sur le projet. Découvrez tout de suite la nouvelle version !

Pour accompagner ce nouveau single, la formation a dévoilé un clip. Serre Moi est sorti pour la première fois en 2003 sur l'album "Grain de sable" et s'offre aujourd'hui une seconde jeunesse. Et vous savez quoi ? Même 17 ans plus tard, la chanson a toujours autant de sens...surtout en ce moment !