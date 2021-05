Tryo de retour à trois, le groupe s'exprime

La formation mythique a fêté ses 25 ans pas plus tard que l'année dernière. Alors que le live prévu en mars 2020 a été annulé en raison de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde, Tryo a annoncé son retour mais, à trois.

« Après avoir enregistré l'album avec nous, c'est avec beaucoup d'émotion que Manu nous a fait part de son désir sincère de changer de mode de vie, de vivre d'autres expériences, d'explorer de nouveaux horizons. Nous pouvons comprendre qu'après tant d'années de route, de concerts, de temps et d'énergie dépensée, l'un d'entre nous finirait par avoir envie de vivre autre chose : ce temps est venu… », a expliqué le groupe en attestant que le membre fondateur serait bel et bien de retour en février 2022 à l'Accor Arena de Paris.

« Forcément, cela a d'abord été dur à encaisser. On est ensemble depuis vingt-cinq ans, c'est une longue histoire d'amitié et Manu était primordial dans Tryo », a confié le nouveau trio au Parisien. Ils poursuivent : « Mais on peut comprendre que, après tant de temps sur les routes à un rythme effréné, à l'aube de la cinquantaine, l'un de nous ait envie de passer à autre chose ». Avant de partir, Manu fera un dernier cadeau aux fans de la formation : il sera présent sur Chants de Batailles, album prévu à la rentrée prochaine. Avec les 13 titres que comportera ce prochain album, Tryo compte renouer avec l'engagement qui a fait son succès.

Après une période plus que difficile pour le monde du spectacle, Tryo espère bien retrouver ses fans sur scène l'été prochain - si la situation sanitaire.