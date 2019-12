Quand Tryo n'en finit plus d'ambiancer l'Espace Julien au Virgin Radio Live de Marseille (REPORT)

Voilà 25 ans que Tryo fait partie du paysage musical francophone ! À l'occasion de cet anniversaire qui aura lieu en 2020, quoi de mieux qu'un album de réédition accompagné, entre autres, d'artistes de la Nouvelle Scène tels que Vianney, Big Flo & Oli ou encore Boulevard des Airs ainsi qu'une tournée des plus grandes salles en France ? Mais en attendant, c'est à l'Espace Julien pour le Virgin Radio live de Marseille que Guizmo, Mali, Manu et Daniel ont décidé de mettre le feu devant une foule de près d'un millier de personnes. Un moment littéralement hors du temps qui nous a rappelé de bons souvenirs et qui nous a carrément forcé à pousser la chansonnette.

Quelques minutes seulement après le début de leur prestation, les musiciens réservent une première surprise au public. Un moment totalement dingue et surtout, absolument pas prévu, où Raph de Thérapie Taxi, les rejoint quelques secondes sur la scène. Le public est dingue. S'en suit les titres L'hymne de nos campagnes, Serre-moi et Désolé pour hier soir. Des hits mythiques qui ont fait le succès du groupe et que leurs fans continuent de réclamer plusieurs décennies après leur sortie. À l'Espace Julien, il est presque 23 heures et il faut laisser la place à The Avener. Dernière surprise, la venue de leur ami Gari, de Massilia Sound System. Une véritable envolée qui vient poser la cerise sur le gâteau. Tryo sera en concert à l'AccorHotels Arena en 2020.