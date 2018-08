Troye Sivan : Animal, son nouveau single ! 

Bloom, c'est le prochain album de Troye Sivan. Ce dernier sera disponible à partir du 31 Août, donc soyez prêts, les amis. A l'occasion du nouvel oous, le chanteur australien s'est amusé -jusqu'ici, à teaser ce dernier avec Dance To This en featuring avec Ariana Grande, My My My ! ou encore Bloom dont le clip n'est pas sans rappeler David Bowie. On aime la référence subtile, évidemment.

Aujourd'hui, il dévoile Animal, un énième extrait de son album. Une ballade presque immersive, latente, lointaine rythmée aux sons synth. Décrite par Sivan comme une "chanson d'amour, épique et intemporelle". Un morceau à l'attention de Jacob Bixenman ? Peut être. Troye Sivan a teasé le futur clip, encore sur les rails, en évoquant la présence de Bixenman dans ce dernier.

"Animal est l'une des mes chansons favorites, jamais écrites. Je voulais que ce soit une chanson d'amour, épique et intemporelle, qui traduis à quel point je suis brisé." tweet-t-il.

Avec tous ces extraits ont peut bel et bien croire que Bloom sera une véritable pépite. Troye Sivan l'affirme, il y aura dans cette album une "légèreté" qu'il n'y avait pas de le précédent et que celui ci sera beaucoup plus personnel. On a hâte d'entendre l'intégralité de l'opus, qui rappelons-le, sortira le 31 août !