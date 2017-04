Trophée Roses des Andes : Du 16 au 27 avril avec Virgin Radio !

La 4ème édition du premier rallye 100% féminin en Argentine, le Trophée Roses des Andes, démarre avec Virgin Radio ! Le principe est simple, à bord d’un 4x4, l’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide d’un road-book, d’une carte et d’une boussole, en respectant les différents contrôles de passage. Le classement est lui basé uniquement sur l’orientation, ce n’est donc pas une course de vitesse ! Le Trophée des Andes permet aux participantes de vivre une expérience unique, au cœur de l’Argentine ! La course s’étend sur plus de 4000kms avec des cols à 4500m, bref vous allez prendre l’air !

Suivez la 4ème édition du Trophée Roses des Andes en direct sur le site officiel et sur VirginRadio.Fr ! On vous tiendra au courant de l’avancée des participantes, et surtout on leur souhaite bonne chance !