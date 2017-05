Trophée Roses des Andes : Bilan de l’édition 2017 !

Après 4000kms parcours au cœur de l’Argentine, les participantes de la 4ème édition du Trophée Roses des Andes, premier rallye 100% féminin en Argentine, ont achevé leur périple à bord de leur 4*4 le 27 avril dernier ! Pendant ces 10 jours d’épopée, elles se seront adaptées à tout, à commencer par l’altitude, la piste, le pays lointain, leur coéquipière, les copines, les lamas, le road-book… Les 55 équipages du Trophée Roses des Andes ont formé une sacrée troupe ! Les grandes gagnantes de cette 4ème édition s’appellent Margaux et Eloïse, plus connues sous le nom de l’équipage 12. Vainqueurs des deux premières étapes, elles ne sont jamais descendues en dessous de la 4ème position. Suivies de près, Sylvie et Carole alias les « Daft Punk » arrivent quant à elles en seconde position. Les suissesses Sabine et Yamina ferment le podium après une incroyable fin de parcours en remportant les deux dernières étapes. Découvrez sans plus attendre les deux derniers JT de la compétition, avec Virgin Radio, bien entendu !