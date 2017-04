Trophée des Andes : En route pour la dernière journée de piste !

Ca fait déjà plus d’une semaine que le coup d’envoi de la 4ème édition du Trophée des Andes a été donné avec Virgin Radio . Pour les retardataires, c’est le premier rallye 100% féminin en Argentine. A bord d’un 4x4, l’objectif et de rallier l’étape du jour à l’aide d’un road-book, d’une carte et d’une boussole, en respectant les différents contrôles de passage. On est déjà dans la dernière ligne droite puisqu’après avoir passé la nuit au cœur du village Santo Rosa de los Pastos Grandes en plein milieu des Andes, les filles ont pris le départ pour leur ultime journée de piste direction San Antonio de los Cobres où elles passeront sous l’arche d’arrivée :

A l’heure où nous écrivons, rapport au décalage horaire, les premiers équipages devraient franchir l’arche d’arrivée. Ainsi, on souhaite déjà bravo à l’équipage #37 « Active Gazelles » de Florence et Suzie, l’équipage #71 « Les Gazelles d’entrelacs » de Sophie et Julie et enfin l’équipage #101 avec Léa é Tatiana ! Foncez sur le site officiel et retrouvez tous les résumés des précédentes étapes de la 4ème édition du Trophée Roses des Andes avec Virgin Radio.