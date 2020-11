Trois recettes de cookies inratables à tenter pendant le confinement

C'est probablement notre activité favorite en confinement : se mettre à la cuisine et tenter de réaliser le plus de recettes possible en un temps record. Et justement, il y a une qui met tout le monde d'accord : les cookies. Allez, à vos tabliers !

Cookies aux flocons d'avoine

Recette pour 4 gros cookies

140g de farine de blé

1cc de levure chimique

8cl d'huile d'olive

30g de sucre roux

5cl de lait

50g de flocons d'avoine

Une poignée de carrés de chocolat coupés

Quelques amendes concassées

Ici, rien de sorcier : mélangez tous vos ingrédients, formez vos cookies et enfournez pour 11 minutes à 180°C.

Cookies M&M's

200G de M&M's

100G de cassonade

70G de beurre

1 oeuf

50G de farine

1 pincée de sel

D'abord, préchauffer votre four à 180°C. Ensuite, fouettez l'oeuf avec les sucres. Incorporer la farine (en trois fois) et ajoutez une pincée de sel. Mélangez le tout. Après ça, ajoutez la moitié des M&M's. Formez vos cookies et disposer les M&M's restants sur le dessus. Enfournez pour 7-8 minutes !

Cookies à l'américaine

240g de beurre ramolli

135g de sucre vergeoise blond

100g de sucre blanc

2 gros oeufs

Env. 120g de « cake flour »*

180g de farine

1 cuil. à café de levure chimique

1 cuil. à café de bicarbonate de soude

1/2 cuil. à café de fleur de sel

350g de pépites de chocolat au lait**

250g de noix, coupées en deux

Commencez par pré-chauffer votre four à 200 degrés. Battez le beurre dans un saladier (mais, à faible vitesse). Ajoutez les sucres et battez jusqu'à obtenir un mélange lisse. Ajoutez les oeufs et continuez de battre. Enchaînez avec le mélange de « cake flour », la farine, la levure, le bicarbonate de soude et le sel. Ensuite, versez les pépites de chocolat, les noix, et remuer avec une maryse afin de bien les répartir dans la pâte. Formez vos boules de pâtes et enfournez pour 11 minutes. Laissez tiédir !

Bon appétit !