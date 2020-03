Tristesse absolue : la réunion Friends est repoussée en raison du Coronavirus !

La réunion spéciale de Friends prévue sur HBO Max est la dernière victime de l'arrêt des productions causé par l'épidémie de coronavirus ! Comme le précise le magazine Variety, le tournage de l'émission spéciale a été retardé. En effet, alors qu'il devait se tenir la semaine prochaine, le confinement a forcé les équipes à le repousser de plusieurs mois. Une tristesse absolue pour les fans qui n'ont cessé de se réjouir de cet événement depuis l'annonce effectuée par les stars de la série sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines.

Si cette fameuse réunion ne devrait être l'objet que d'un seul et unique épisode, on ne connaît pas exactement les détails de ce retour. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que les six comédiens historiques auraient négocié des salaires pharaoniques compris entre 2,5 et 3 millions de dollars. Soit plus du double de leur salaire par épisode lors de la dernière saison de Friends.

A noter que la réunion Friends sera diffusée sur la plateforme HBO Max dont le lancement est prévue en mai 2020 aux Etats-Unis et dont la date n'a pas encore été précisée pour la France. On espère tout de même pouvoir profiter de cet événement exceptionnel aussi rapidement que nos confrères américains.