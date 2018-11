Toy Story 4 : une première bande-annonce, dévoilée ! 

Qui n'a jamais rêvé d'avoir des jouets vivants avec lesquels interagir ? Des jouets à la Toy Story, par exemple... Eh oui, on ne cachera pas d'être de grands enfants et de l'assumer. Les fans de Toy Story peuvent donc se réjouir de l'arrivée prochaine - l'été prochain, de toute la bande Woody et Buzz l'Eclair !

Pour ce quatrième volet, un nouveau jouet fera son apparition -encore, et ce dernier se montrera quelque peu récalcitrant. Son nom ? Forky. Avec ce nouvel arrivant, Woody devra trouver sa place et le monde lui paraîtra grand, très grand. Et comme dans les précédents films, on pourra compter sur l'humour et l'auto dérision des personnages. En témoigne la première bande-annonce ! Mais attention, même si nos jouets favoris s'apprêtent à nous faire rire, la fin de Toy Story 4 pourrait bien nous faire lâcher une petite larmichette. Tom Hanks, qui double la voix de Woody, s'est confié sur le film.

"Lorsque l'on enregistre Toy Story, on est dans la pièce avec l'équipe créative. Quand j'y suis allé pour mes derniers jours d'enregistrement, je voulais leur tourner le dos. Je ne voulais pas les voir et je prétendais qu'ils ne pouvaient pas me voir. Quand j'ai compris quelle direction ils prenaient, j'ai réalisé à quel point c'était un moment historique." déclare-t-il sur le plateau du Chris Evans Breakfast Show.

Eh oui, Toy Story 4 sonne le clap de fin de la franchise et on en est triste d'avance... La première affiche dévoilée semble d'ailleurs confirmer les adieux du Sherif le plus dégourdis de toute l'histoire des jouets. Rendez-vous donc le 29 juin prochain au cinéma pour dire au revoir à la famille Toy Story !