Toy Story 4 : Une nouvelle bande-annonce épique dévoilée !

S'il y a une sortie ciné à ne pas manquer cet été, c'est bien celle-ci : Nos jouets favoris de Toy Story feront leur grand retour en salle le 26 juin prochain et visiblement, la fine équipe que forment Woody, Buzz, Bayonne, Monsieur et Madame Patate et tous autres n'est clairement pas au bout de ses surprises : après le départ d'Andy pour luniversité, la petite bande a été placée entre les mains de Bonnie qui, dans ce nouveau chapitre, partira en vacances... avec ses jouets ! L'occasion pour eux de vivre de nouvelles aventures !

Dans ce nouveau volet, Fork, un jouet fabriqué avec une fourchette en plastique, fera son entrée dans le groupe. Mais lorsqu'il s'enfuira, Woody fera son maximum pour le ramener et pour ne pas décevoir la petite fille. Evidemment, le parcours sera semé d'embûches : Woody recroisera d'ailleurs une ancienne connaissance... la Bergère qui, depuis tout ce temps, est devenue plus badass que jamais ! Woody et Buzz mèneront-ils leur mission à bien ? Retrouveront-ils Fork ? Réponse en salle le 26 juin !

Notez que pour ce nouveau volet, Disney a prévu un casting 4 étoiles avec Angèle, Jamel Debbouze, Frank Gastambide ou encore Pierre Niney !