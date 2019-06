Vous avez grandi en attendant avec impatience chaque nouveau volet de Toy Story ? Été bercés par Woody, Buzz, Monsieur Patate, Rex et tous les autres ? Bonne nouvelle, le quatrième volet de la saga culte sort en salles le 26 juin prochain et promet un nouveau film tout aussi épique que les précédents, avec de nouveaux personnages mais aussi le retour d’une certaine Bergère…. Cette sortie événement est l’occasion pour Virgin Radio de revenir sur les moments cultes de la saga, ceux qui nous ont fait rire, pleurer, frissonner et qu’on se remet encore en boucle pour retomber en enfance. Sans classement, découvrez nos scènes préférées de Toy Story :

Woody n’aime pas l’arrivée d’un nouveau jouet concurrent, surtout quand celui-ci prétend voler alors que ses ailes sont en plastique. Mais Buzz l’éclair est persuadé du contraire et fait une démonstration rendue culte notamment par la réplique « Vers l’infini et au-delà »

Tentant de ramener Buzz, Woody se retrouve dans une machine à pince avec les Aliens qui vouent un culte au Grappin. Tel un gourou, le Grappin choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Et lorsque leur maître l'attrape, l'alien élu quitte ses amis "pour un monde meilleur" et embarque Buzz et Woody au passage chez le méchant Sid... Une scène hilarante, Woody se retrouvant face à des personnages encore plus irrationnels que Buzz !

Ou le meilleur pétage de câble d'un film Disney. Woody s'évertue à expliquer à Buzz qu'il n'est qu'un jouet en plastique, un pantin articulé et non le vrai Buzz l'Éclair. J-O-U-ET, jouet !

Avec la même précision qu’une intervention chirurgicale, un collectionneur remet Woody complètement à neuf, de son bras recousu au cirage de ses chaussures. Accompagnée d'une musique classique parfaitement adéquate, cette scène est complètement réjouissante !

Buzz se bat contre son ennemi juré Zurg. Lors de ce combat féroce, ce dernier lui avoue qu'il est... son père ! Une scène qui fait un clin d'oeil bien sûr au moment iconique de Star Wars lorsque Dark Vador annonce à Luke Skywalker qu'il est son géniteur. Une référence parmi tant d'autres à des films cultes !

Nos jouets préférés vont à la recherche de Woody mais pour y parvenir, doivent traverser une avenue large et pleine de circulation. Mais ce ne sont pas les voitures qui vont aller à l'encontre de leur loyauté envers le shérif. Ils vont réussir à passer de l'autre côté de la route, sous des plots qui vont bien entendu créer un sacré bordel dans la circulation... Le meilleur des plans de nos ingénieux jouets !

L'imaginaire d'un enfant va bien au-delà de ce qu'on peut penser, et Andy est très habile lorsqu'il s'agit de mettre en scène ses jouets dans des situations dignes des meilleurs films d'action. Pour le troisième volet, les scénaristes ont mis le paquet avec une ouverture façon western où le méchant Monsieur l'affreux docteur Côte de Porc tente de semer le chaos...

Amis pour la vie ? Les jouets de Toy Story ne sont pas que fidèles à Andy, ils sont aussi soudés entre eux pour le meilleur et pour le pire. Et lorsqu'ils se retrouvent coincés dans l'incinérateur confronté au triste sort qui les attend, ils décident de ne plus lutter et de se soutenir une dernière fois en se prenant par la main.

Devenu jeune adulte, Andy s'apprête à partir à l'université et alors qu'il avait délaissé ses jouets, décide de les laisser à la petite Bonnie et profite de la présentation de chacun pour jouer une dernière fois avec eux. Une manière des plus émouvantes de leur dire au revoir...

Découvrez la dernière bande-annonce de Toy Story 4 !