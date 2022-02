Toxic x Pony par Britney Spears et Ginuwine, le mash-up qui cartonne sur Tik Tok

Si vous avez installé Tik Tok alors, peut-être le ressentez vous sur votre sommeil. On ne va pas se mentir, l'application s'est fait une place de choix chez les internautes et, si vous passez vos nuits à scroller, peut-être avez vous déjà entendu cette version de Toxic et Pony -par Britney Spears et Ginuwine. Il n'aura fallu que quelques semaines à ce mash-up pour s'imposer et, évidemment, c'est à découvrir sur les ondes de Virgin Radio.

Pour rappel, Toxic (signé Britney Spears) fut publiée en 2004, si l'album In The Zone. Presque 20 ans plus tard, le tube s'offre une toute nouvelle jeunesse grâce à un mashup calibré. Toxic x Pony est (en ce moment) l'un des plus utilisé sur le réseau social et, si vous ne l'avez pas encore découvert, on vous conseille de vous brancher sur les ondes de Virgin Radio !