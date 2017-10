On aime quand les pop stars y vont franco ! Depuis deux albums, Tove Lo ne se gêne pas pour collectionner les tubes : entre "Habits (Stay High)", "True Disaster", "Talking Body", "Not On Drugs" et bien sûr "Cool Girl", la chanteuse suédoise a prouvé qu'elle avait largement sa place dans le paysage actuel de la pop mondiale. Et sans prévenir personne il y a moins d'un mois, Tove Lo a fait son retour surprise avec le single endiablé "Disco Tits" qui s'inscrit dans la continuité de ses sonorités électro, pop mais avec une aura toute nouvelle. Pour le clip de "Disco Tits", Tove Lo assume totalement sa sexualité et ça se passe juste en dessous.

Reine de la provoc' depuis le début de sa carrière, Tove Lo grimpe encore d'un cran avec le clip ultra sexuel de "Disco Tits" qui risque de donner beaucoup de sueurs à son public. Un coup en compagnie d'une peluche, un coup aux côtés d'un bad boy (lequel des deux est réel ?), Tove Lo prend du plaisir au volant d'une voiture, sur un lit, dans un bar... Partout ! On espère que "Disco Tits" sera suivi d'un nouvel album dans les prochaines semaines, en attendant on profite de ce single. Et revivez sa dernière venue à Paris pour un concert sexy cool à la Cigale !