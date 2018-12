Tove Lo : Cycles, le clip vertigineux dévoilé

S’il y a une chanteuse qui n’a pas froid aux yeux, c’est bien Tove Lo. La Suédoise a sorti fin 2017 son troisième album Blue Lips, une oeuvre de dark pop sexy et crue, qui s’éloigne des standards du style bien plus edulcorés qui cartonnent actuellement sur les charts. Bien que l’opus soit sorti il y a plus d’un an déjà, son exploitation continue et la chanteuse de 31 ans vient de dévoiler le tout nouveau clip de Cycles, son dernier single. A travers une vidéo vertigineuse, l’interprète de Habits retransmet bien le thème de la chanson qui parle des hauts et des bas auxquels elle fait face dans la vie ou en amour. Le tout sur une mélodie accrocheuse et des paroles sans artifice.

Après son featuring sur le titre Out Of My Head de Charli XCX, Tove Lo pourrait bien prochainement sortir un duo avec Dua Lipa ! En effet, la Britannique a posté le mois dernier une photo des deux chanteuses réunies en studio. “Je viens de passer deux jours en studio avec cette personne incroyablement drôle et extrêmement talentueuse qu’est Tove Lo”, avait-elle écrit en légende de son post Instagram. Un tube à venir ? En tout cas, cette collaboration s’annonce des plus excitantes. Stay tuned !