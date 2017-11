Tove Lo : Blue Lips, la pochette sexy et la date de sortie du nouvel album révélées

Ce n'est pas nouveau et elle l'a encore prouvé avec le clip de "Disco Tits" : Tove Lo est la reine de la provoc'. Après le succès de tubes comme "Habits (Stay High)", "True Disaster" ou "Cool Girl", la chanteuse suédoise avait donc opté pour le très disco et dansant "Disco Tits" qui annonçait le début d'une nouvelle ère musicale. Hier, pendant que ses fans étaient occupés à fêter Halloween, Tove Lo a confirmé l'arrivée d'un nouvel album et c'est la bonne nouvelle de la semaine. La pop star dévoilera Blue Lips le 17 novembre 2017, la pochette très sexy est déjà disponible ci-dessous.

BLUE LIPS [lady wood phase II] will be out nov 17. can't wait to share with you. Une publication partagée par Tove Lo (@tovelo) le 31 Oct. 2017 à 9h00 PDT

"BLUE LIPS [lady wood partie II] sera disponible le 17 novembre. j'ai hâte de le partager avec vous.", voilà ce qu'a déclaré Tove Lo en même temps qu'elle a dévoilé la pochette très portée sur son sexe via ses réseaux sociaux. Si l'on sait déjà que "Disco Tits" figurera sur ce nouvel album, on peut attendre d'autres tubes entre pop, disco et électro de sa part ! Musicalement, on espère et on imagine qu'elle restera proche du précédent opus (Lady Wood) comme elle a décrit Blue Lips comme sa suite logique. En attendant le 17 novembre, revivez son concert génial à la Cigale de ce début d'année !