Toute l'équipe du Jeu de la Dame bientôt réunie dans un nouveau projet ?

Difficile de passer à côté du Jeu de la Dame : véritable carton, la sérié signée Netflix a battu des records d'audiences depuis sa sortie - séduisant toujours plus d'abonnés. Pour rappel, Le Jeu de la Dame suit l'évolution de Beth (jeune orpheline) dans le milieu très masculin des échecs. Il n'aura fallu que quelques jours pour que l'engouement prenne de l'ampleur, relançant même les ventes de jeux d'échecs au passage. Bref, Le Jeu de la Dame est probablement l'un des plus gros succès de la plateforme cette année. Mais, et si l'équipe remettait ça ? Et si Anya Taylor-Joy (actrice ayant interprété Beth) revenait sur nos écrans accompagnée de tous ceux qui ont fait le succès du show ?

Toute l'équipe bientôt de retour ?

Tenez-vous bien, l'actrice serait actuellement en train de travailler sur le projet d'adaptation de "Rire dans la nuit" - un roman signé Vladimir Nabokov - avec Scott Frank (co-créateur de The Queen's Gambit). Et justement, le co-producteur souhaiterait travailler de nouveau avec toute l'équipe de la série à succès. Dans cet ouvrage, un critique d'art tombe amoureux d'une jeune femme de 17 ans. Cette dernière se servira de lui pour devenir une star de cinéma. Cette histoire nous plongera directement dans le Berlin des années 30 - de quoi rêver un peu.

Il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir découvrir cette adaptation mais, quelque chose nous dit qu'elle sera aussi prometteuse que Le Jeu de la Dame.