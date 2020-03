Tous les concerts de l'AccorHotels Arena (Bercy) annulés jusqu'à fin mai

Voilà une nouvelle qui va en attrister plus d'un ! Suite aux risques liés à l'arrivée du coronavirus en France, les dirigeants de l'AccorHotels Arena située à Paris ont décidé de reporter plusieurs concerts prévus ces prochaines semaines. Parmi les malheureux qui n'auront pas la chance de pouvoir se produire, on note Tryo, qui devait faire son grand retour sur scène le 13 mars prochain, Matt Pokora qui devait se produire le lendemain ou encore Ninho. Des artistes dont les concerts se tiendront dans quelques mois si la situation actuelle ne s'empire pas au niveau sanitaire.

[INFORMATION] Communication suite aux annonces du gouvernement concernant le COVID19 pic.twitter.com/0pF63xjuXh — AccorHotels Arena (@AccorH_Arena) March 2, 2020

Comme le précise dores et déjà la préfecture du Maine-et-Loire, une interdiction de ces rassemblements pourraient durer jusqu'au 31 mai prochain. Si cette information s'avère juste, il semblerait que d'autres concerts soient en danger comme celui de Dua Lipa qui se produira à l'AccorHotels Arena le 4 mai prochain ou encore Queen accompagné du chanteur Adam Lambert qui interpréteront les plus grands tubes du groupe le 26 mai. Autant d'événements ratés et de personnes déçues qui devraient toutefois retrouver le sourire grâce à un système de report. Tout cela sous réserve que l'interdiction soit levée le plus rapidement possible.