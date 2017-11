Toulouse : Le métro équipé de la 4G pour la première fois en France

Vous ne supportez pas de prendre le métro tous les matins parce que vous vous sentez coupés du monde ? Déménagez à Toulouse, car ça ne vous arrivera plus jamais ! Ce vendredi 10 novembre, le métro toulousain marque l'histoire en devenant le premier métro de France couvert intégralement par le réseau mobile en 4G. En effet, les deux lignes A (reliant Basso Cambo à Balma-Gramont) et B (reliant Borderouge à Ramonville) bénéficient depuis ce matin de la 4G, la 2G et la 3G ainsi que le réseau mobile classique. Mails, messages sur les réseaux sociaux, notifications... Plus rien ne vous échappera désormais pendant vos trajets !

Aujourd’hui la 4G???? débarque dans le métro ???? de #Toulouse. 1ère ville de #France ???????? à équiper entièrement son métro en 4G, on vous donne ???? idées pour vous occuper entre deux stations #4GTisseo #Mon1erTweetDansLeMetro pic.twitter.com/GWswKLtCwD — Toulouse???? (@Toulouse) 10 novembre 2017

Il y a de quoi être fier d'être Toulousain ! Pour célébrer cette avancée technologique, la ville de Toulouse a proposé à ses habitants de tweeter avec le hashtag #Mon1erTweetDansLeMétro depuis leur siège, à quelques mètres en dessous des briques roses qui ornent les bâtisses du centre ville. Quand est-ce que les autres grandes villes de France vont s'y mettre ? Concernant Paris, la RATP prévoyait la couverture en 3G et 4G courant 2016 mais elle a dû revoir son objectif pour la fin 2017. Espérons que tout le monde suive l'exemple de Toulouse afin de jouer avec son iPhone X ou tout autre smartphone sous Terre !