ToujoursEnsemble : Une appli qui facilite le confinement, les podcasts d'une petite fille et des cagnottes pour la bonne cause dans les bons plans du 1er mai !

Tous les jours, Virgin Radio vous accompagne dans cette période aussi inédite qu'étrange. Ainsi, de 18h à 20h, retrouvez notre animateur Victor à l'antenne et partagez avec lui tout vos bons plans pour rendre ce confinement plus supportable ! Au programme aujourd'hui, une appli qui facilite le confinement, les podcasts d'une petite fille et des cagnottes pour la bonne cause !

"Pixy Family" est une application créée par Anne-Sophie et Charlotte, deux mamans, dont l'objectif est d'aider les membres d'une famille à mieux vivre ensemble grâce à l'entraide, le fun, le partage et la bienveillance. Le principe est simple : créer un partage des tâches ludique tout en renforçant les liens. L’application est 100% gratuite. Pour télécharger, cliquez ici : sur iOS et sur Android.

Suzanne est seulement âgée de 7 ans mais elle vient de lancer, avec l'aide de son père, le concept de Radio Velpo, un podcast réalisé par et pour les enfants ! Avec déjà plus de 20 épisodes sont en ligne, on peut y trouver des chroniques, des poèmes et même l'actu du jour. Un expérience qui pourrait bien continuer après le confinement puisque le succès semble parfaitement au rendez-vous. Le podcast regorge de pépites, de chroniques et d'invités prestigieux telles que la famille Cantona. Les émissions sont diffusées sur SoundCloud et Radio Campus Tours.

Après avoir récolté plus de 300 000 euros au profit des hôpitaux, Cyril Dumoulin, handballeur nantais et surtout gardien de l’équipe de France, continue son combat pour récolter de l'argent via son concept #sportaidons qui a vu se mobiliser des personnalités du foot, du hanball, du hippisme ou du cyclisme. À noter que même Hugo Lloris s’est joint à eux en mettant en vente ses gants portés lors de la finale de l'UEFA Champions League en 2019.

Pour continuer à suivre les actions du sportif, rendez-vous ici !