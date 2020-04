ToujoursEnsemble : Un concours de coiffures moches et une boîte de nuit à ciel ouvert dans les bons plans du 29 avril !

Comme chaque jour, #ToujoursEnsemble revient sur les meilleurs bons plans pour garder le moral pendant le confinement ! Au programme aujourd'hui, #UrgenceLudique, une boîte de nuit en plein air à Paris et un concours de coiffures plutôt original.

#UrgenceLudique avec Raphaël

Les deux créateurs du café Les Castors ont lancé le #UrgenceLudique et animent sur internet des jeux de société et des quizz. Chacun peut participer à distance. Prêts à faire chauffer votre cerveau ? Vous êtes fan de cartes, de jeux de rôle ou de stratégie et vous n’avez personne avec qui partager une petite partie ? Qu’à cela ne tienne. Les Castors (à Montpellier) assurent les « urgences » auprès de ceux qui veulent se distraire et passer l’ennui.

Une boite de nuit à ciel ouvert avec Jonas

Jonas et Thibault se déguisent et improvisent une boite de nuit à ciel ouvert tous les soirs à 19h30 pour mettre l’ambiance dans leur quartier avant les applaudissements de 20h. Si vous voulez suivre leurs aventures durant le confinement, rendez-vous sur Instagram !

Concours de la coiffure la plus moche avec Elie

Le salon de coiffure d'Elie Renou à Larré dans le Morbihan a beau avoir les rideaux tirés pour cause de confinement, la jeune commerçante n'a pas perdu sa bonne humeur. Elle a lancé sur sa page Facebook un concours de la coiffure la plus moche du confinement. Résultats édifiants ! Rendez-vous sur Facebook !

Rendez-vous demain pour de nouveaux bons plans !