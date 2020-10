ToujoursEnsemble : Top des séries et films à revoir pour Halloween

Halloween approche et peut-être avez-vous prévu de passer la soirée devant votre télé à vous faire peur. La bonne nouvelle, c'est que dans #ToujoursEnsemble, Victor et Florence vous donnent quelques idées.

The Haunting of Hill House (Netflix)

On commence avec une série signée Netflix qui, nous en sommes sûrs, devrait vous donner froid dans le dos. Plongez-vous dans les souvenirs terrifiants d'une famille. En 1992, un couple et ses cinq enfants s'installent dans un manoir. jusque ici, tout va bien. Mais d'étranges événements commencent à se dérouler, changeant le comportement d'Olivia. 26 ans après leur départ d'Hill House, Hugh et ses enfants prennent conscience de l'emprise qu'a pu avoir le manoir.

Les Noces Funèbres de Tim Burton

Le film d'animation signé Tim Burton qui devrait ravir autant les adultes que les enfants. En quête d'un titre de noblesse, les fortunés Van Dort ont arrangé le mariage de leur fils, Victor, avec Victoria, la fille d'un couple d'aristocrates ruinés... les futurs mariés se rencontrent pour la première fois lors de la répétition du mariage et, par chance, se plaisent... sauf que Victor a du mal à réciter son serment.

American Nightmare (Prime Video)

Imaginez un monde où, sur une période donnée, il est légal de commettre tous les crimes possibles. C'est le monde (cruel) dans lequel American Nightmare nous plonge... de quoi se ruiner le sommeil pour les dix prochaines années !

Alors, devant quoi passerez-vous Halloween ?