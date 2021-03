Toujours Ensemble vous parle cuisine avec Yellow Kitchen !

Cette semaine dans Toujours Ensemble, on vous parle cuisine avec Charlotte, fondatrice de Yellow Kitchen.

Vous ne le savez peut-être pas mais une étude estime que 30% des Français ont cuisiné davantage à la maison en 2020. Le boom de la vente des petits appareils électroménagers confirme cette tendance.Dans la période actuelle où les restaurants sont fermés à cause de l’épidémie de Covid-19, les gens cuisinent davantage, regardent les émissions des chefs à la télé, achètent davantage de livres de cuisine, vont sur les sites dédiés. Deux amis ont ainsi pensé que c’était le bon moment pour se lancer : Le projet initié par Charlotte Mougeot et Benoît Joseph, créer un site internet dédié à la cuisine baptisé Yellow Kitchen, est né de leur envie d’entreprendre, de créer et de leur amour de la cuisine.

Les deux amis installés à Loir-en-Vallée ont mené une enquête de terrain qui leur a permis d’affiner les attentes des utilisateurs. Ils ont constaté que les recettes de cuisine ne se transmettent plus de génération en génération, que les canaux pour leur diffusion manquent et que les utilisateurs ne sont pas satisfaits par l’offre des sites de cuisine, pas toujours de bonne qualité et où la publicité y est invasive. Ils ont pu ainsi appréhender le marché, l’état de la concurrence, établir un business plan et une stratégie pour développer leur site, Yellow Kitchen. Ils ont eu à cœur de créer un site convivial et facile d’accès. Les recherches se font par saisons et ingrédients. Le design est particulièrement soigné et élégant. Petit bonus, chaque utilisateur peut constituer son propre réseau social en décidant qui a accès à ses recettes dont il reste propriétaire.

Le formulaire est intuitif et rend la rédaction de la recette facile et cohérente. Tout est prévu : ingrédients, temps de préparation, de cuisson et ustensiles. La mise en page est claire. Les contributeurs collectent des points qui augmentent leur visibilité sur le site et leur donnent des avantages (achats d’ustensiles moins chers…). De plus, chaque utilisateur peut ainsi créer son propre livre de recettes.

L'INFO BIOLLYWOOD

Cet ex-régisseur d'« Un gars, une fille » a allié ses deux passions : le cinéma et le potager ! Dans Mes légumes font leur cinéma, une petite série composée pour l’instant de trois épisodes, un poireau et une aubergine, coiffés et habillés, deviennent d’étonnants Jack et Rose, sur le Titanic. Une courgette et un panais réinventent la scène au hammam de La Grande Vadrouille. Et de terrifiants légumes se défient du regard dans un pastiche d’Il était une fois dans l’Ouest.

Le Montpelliérain n’a pas toujours été agriculteur : pendant longtemps, il a travaillé sur des clips, des publicités, des films, des séries, notamment Un gars, une fille, dont il était le régisseur général. Lassé par la vie parisienne, il a regagné son village natale et ouvert une exploitation de légumes bio, il y a une quinzaine d’années, près de Montpellier. Ces petits films sont ainsi une manière parfaite de réunir ses deux vies.

Toujours les mêmes fruits et légumes ? Pourquoi ne pas varier un petit peu et innover en mangeant des fruits et légumes considérés par certains comme insolites ?

La tétragone (Légume) : fait partie de la famille des aizoacées. Cet « épinard de Nouvelle-Zélande », comme on le surnomme, provient des îles du Pacifique. C'est un légume annuel à tiges étalées, d'environ 1 m de longueur. Ce sont ses nombreuses feuilles, épaisses et charnues, qui se consomment crues ou cuites, comme celles de l'épinard

La chayotte (Légume) que l’on nomme également christophine, chouchou, choko ou encore coloquinte selon les régions, est une plante de la famille des cucurbitacées. Principalement cultivées dans les régions chaudes, a un goût subtil qui se cuisine comme la courgette.

La poire de terre (Légume), ou yacón, est une plante vivace originaire d'Amérique du Sud, proche de trla pomme de terre. On consomme ses tubercules longs et charnus rappelant la forme d'une poire. Ils sont employés au Pérou pour calmer la soif. On les cuisine de la même manière que les pommes de terre, à cette différence près qu'on peut aussi les consommer crus. La texture de la poire de terre ainsi que sa saveur vous rappelleront sans doute celles de la pomme et de la pastèque.

Le durian (fruit) Vos copains globe-trotteurs vous ont forcément déjà parlé de ce fruit à l’odeur tellement insupportable qu’il est interdit dans certains transports en commun en Asie ! S’ajoutent à cela une apparence bizarre avec sa carapace d’épines, et un goût à mi-chemin entre l’oignon et le fromage…

Le mangoustan (Fruit) Derrière une coque aussi dure que le bois, ce fruit d’Asie du Sud-Est cache une chair blanche sucrée et acidulée et un goût qui rappelle la framboise, la pêche et l’ananas. Une salade de fruits en une bouchée quoi ! Puissant anti-oxydant, il est réputé pour retarder le vieillissement. Même Kate Moss a flairé le filon et en fait des cures de jus