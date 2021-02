Toujours Ensemble : Episode 11, comment occuper les enfants sans écran ? 

Avis à tous les parents qui gardent leurs enfants pendant les vacances ! Vous le savez, il n'est pas toujours facile de les occuper... si vous êtes de ceux qui privilégient les activités qui ne nécessitent pas d'écran alors, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, Toujours Ensemble nous présente Epopia !

Vous vous rappelez de l’Histoire sans fin ? Ce moment où Bastien découvre que les personnages du livre s’adressent directement à lui ? C’est ce que Epopia a souhaité recréer : un moyen de briser le mur entre l’imaginaire et le réel. Faire en sorte que votre enfant puisse réellement interagir sur l’histoire, poser des questions aux personnages, et vivre une aventure unique. Epopia, c'est une aventure magique par courrier postal ! Epopia a déjà plongé plus de 60 000 enfants dans la lecture et l’imaginaire. Le projet est Lauréat de l’Education Nationale et Médaille d’or du Concours Lépine. Avec Epopia, votre enfant va vivre une aventure entièrement personnalisée : Il va être plongé aux commandes d’une histoire incroyable. C’est lui qui va décider de la suite en écrivant ses choix et en les renvoyant par la Poste.

Epopia, le jeu sans écran qui fait lire et écrire votre enfant !

Chaque lettre de votre enfant sera lue par un auteur qui adaptera l’histoire en fonction de ses choix. Créée en 2012, la start-up propose de faire vivre aux enfants une aventure personnalisée par le truchement de lettres.

Aux États-Unis, un enfant de six ans dépense 16 000 dollars dans un jeu sur l'iPhone de sa mère

Un jeune Américain de 6 ans a dépensé plus de 16 000 dollars (environ 13 150 €) sur iOS avec la carte bancaire de sa mère. L'enfant a multiplié les achats au sein du jeu Sonic Forces Racing Battle fonctionnant sur le système d'exploitation d'Apple. Sa mère ne s'en est pas aperçue tout de suite. Celle-ci a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une fraude à la carte bancaire. Elle a fini par se rendre compte que l'ensemble des achats provenaient de son fils qui jouait à son jeu favori en empruntant son téléphone. Pour bénéficier de nouveaux personnages, le garçon achetait des booster packs proposés à 1,99 dollar avant de cibler ceux à 99 dollars. La mère, agente immobilière, s'est bien aperçue que plusieurs centaines de dollars étaient retirées de son compte bancaire par Apple et Paypal. Mais elle a d'abord pensé à une erreur ou une fraude, car il n'était pas indiqué que les prélèvements provenaient d'un jeu.

L'Américaine a déposé une plainte auprès de sa banque qui l'a avertie en octobre qu'il ne s'agissait pas d'achats frauduleux. Elle avait alors contacté Apple qui avait confirmé que les achats concernaient un jeu. Apple a refusé de rembourser la somme dépensée sur Sonic Forces. Pour obtenir un arrangement amiable, il aurait fallu contacter l'entreprise américaine dans les 60 jours suivant les achats...

On cuisine !

Pour réaliser des Sablés avec parfum au choix (vanille, cannelle, citron), il vous suffit de il suffit de mélanger 120 g de farine, 60 g de sucre roux, 60 g de beurre ramolli et 1 œuf. Mélange avec les doigts. On étale la pâte sur 1/2 cm environ et on découpe à l’emporte-pièce les sablés. Si on a pas d’emporte-pièce, on peut utiliser un verre. Et hop, on enfourne à 170 °C, pendant 10 minutes. (Dès 2 ans).

On fait de la peinture comestible!

Vous le savez, les petits ont la fâcheuse tendance de tout toucher et de mettre tout à la bouche. La peinture particulièrement, parce qu’elle est colorée et que c’est visiblement marrant de s’en mettre un peu de partout… Pour un bébé, tenir un pinceau c’est compliqué. C’est pourquoi on vous montre aujourd’hui une petite recette de peinture entièrement comestible qui se garde pendant une dizaine de jours si elle est bien conservée ! Petit conseil, ne lésinez pas sur les colorants alimentaires pour obtenir des couleurs bien vives. La base est toute simple, il suffit de mélanger 2 cuillères à soupe de fécule de maïs( Maizeina)+ 4 cuillères d’eau + des colorants alimentaires.

Blind-test des saveurs

Envie de mettre du fun au goûter ? On coupe des fruits de saison en petits morceaux (pomme, poire, banane, clémentine…) et on les dispose dans des ramequins. On dit à son enfant de fermer les yeux et de goûter, puis de deviner de quel fruit il s’agit. Une façon amusante de découvrir les goûts. A décliner avec les légumes… (Dès 3 ans). Et dans le même genre, il existe les Bacs sensoriels ! Le principe est simple, on prend une bassine et on met à l’intérieur des plumes colorés, des pompons, du sable magique, des pâtes, du riz… On peut cacher des jouets, mettre à disposition des récipients (tasses, cuillères…) pour que notre petit s’amuse à manipuler les textures. (Dès 12 mois)

Faire de la musique avec de l’eau

On remplit d’eau 4 à 6 bocaux en verre en variant la quantité de liquide. On referme et on laisse l’enfant taper dessus avec une spatule en bois. Pour composer de jolies mélodies. Si, si…

Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Toujours Ensemble !