Toujours Ensemble : Emballé c’est renvoyé avec Opopop ! 

Les Fêtes approchent et peut-être allez-vous commander vos cadeaux sur internet afin de gagner du temps...et qui dit "livraison", dit forcément "colis". Ils s’empilent dans nos poubelles, débordent sur les trottoirs avec le boom du e-commerce, les emballages de colis constituent une pollution de plus en plus visible, contre laquelle les distributeurs promettent de réagir. Alors que près de 1,5 milliard** de colis expédiés en France en 2020, 80% des colis sont en cartons tandis que 20% sont en plastique... vous l'aurez compris, le taux de réutilisation quasi-nul. La majeure partie des déchets générés par le e-commerce provient de l’emballage d’expédition, un emballage individuel dont la durée de vie est d’environ 3 jours (durée entre la préparation de commande et la fin de vie de l’emballage à la poubelle).

Le e-commerce est un canal de consommation en très forte croissance (+11,6% en 2019*) et encore plus depuis la crise sanitaire : en 2020, les ventes de produits sur internet ont progressé de +32% par rapport à 2019**. L’enjeu des déchets e-commerce ne fait que grandir ! En 2020, 1,5 milliard de colis ont été distribués ou exportés en France, soit 12,4% de plus qu'en 2019, selon l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Cette année, leur nombre devrait encore augmenter, car de nombreux Français ont pris le pli du e- commerce et le nombre de transactions en ligne continue sa progression.

Opopop change votre façon d'envoyer des colis !

Pour ce faire, ils sont nombreux à utiliser des machines de dimensionnement des produits en 3D ou à modifier le mode des pliages des cartons pour minimiser les espaces de vide dans l'emballage. Certains proposent aussi au consommateur de lui livrer son produit dans son emballage d'origine, sans carton supplémentaire. Aussi, il existe une autre solution pour éviter le gaspillage : le recyclage. Reste que dans les faits, en 2020, seulement 64% des emballages en papier ou en carton ont été recyclés, d'après Citéo, entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers. Pour éviter d'avoir à jeter, certaines sociétés proposent donc désormais des emballages réutilisables, fabriqués dans une matière résistante et lavables. C'est le cas notamment d’Opopop.

Opopop est née à l'été 2020 à Saint-Sorlin-en-Bugey d'un constat clair. Pour réduire l'impact environnemental du e-commerce et les déchets générés par les livraisons, Charlotte Darmet et Antonin Grêlé-Rouveyre ont eu l'idée de proposer un colis réutilisable et consigné.

Le concept ? Proposer aux commerçants des emballages en tissu et réutilisables jusqu'à 100 fois. À la réception de leur colis, les consommateurs ont 15 jours pour renvoyer l’emballage en le déposant dans n’importe quelle boîte aux lettres de La Poste, sans quoi une consigne de 5€ est prélevée. Une incitation efficace puisque 97 % des colis Opopop sont renvoyés à chaque cycle, ce qui permet une réduction considérable des déchets !

Et la bonne nouvelle, c'est que Opopop recrute à Lyon à partir de janvier en business development et relation e-commerçants. Pour postuler, il suffit d’écrire à work@opopop.co !

