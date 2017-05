Top Virgin Tonic : Votez et créez le top 5 des meilleurs moments de l’émission

Chaque matin, c’est le même bonheur de retrouver Camille Combal et toute la joyeuse bande de Virgin Tonic. Entre jeux inédits, fous rires permanents et bonne humeur assurée, écouter l’émission est un peu la meilleure des façons de débuter votre journée ! Pour vous remercier de votre fidélité, Virgin Radio a créé un nouveau rendez-vous, votre rendez-vous dont vous serez les petits chefs. Tous les jours après la diffusion du Virgin Tonic, vous serez invités à voter via le formulaire ci-dessous pour votre moment préféré de la matinale. Les cinq moments qui auront récoltés le plus de voix seront alors diffusés dans le Top Virgin Tonic présenté par Robin du lundi au jeudi de 23h à minuit sur Virgin Radio !

En bonus, le Top Virgin Tonic vous proposera également Le Kiff de L’Equipe à 23h10 qui vous présentera la nouveauté que la team de Camille Combal s’écoute toute la journée au bureau. Mais aussi juste avant minuit, retrouvez La Chanson du Dodo choisie par Robin pour bien dormir au son d’un morceau à l’ancienne et à la cool ! Ne manquez pas votre nouveau rendez-vous du lundi au jeudi de 23h à minuit sur Virgin Radio, et surtout n’oubliez pas de voter en masse pour déterminer le top 5 des meilleurs moments de la matinale !