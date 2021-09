Quel(le) amant(e) êtes vous selon votre signe astro, des sextoys en bois... le top insolite de la semaine

Comme chaque semaine, on passe en revue toutes les news insolites qu'il ne fallait pas manquer. Au programme, la sortie de l'iPhone 13 mais aussi des sextoys en bois et même un peu d'astro.

On commence avec LA grande annonce qui a marqué le début de la semaine : Apple a donné sa traditionnelle keynote, présentant au passage ses nouveaux iPhones : au total, près des quatre modèles seront proposés.

L'iPhone 13

On poursuit avec des jouets... définitivement pas comme les autres. Oui, il existe des sextoys en bois (sans risque d'écharde) et oui, ils sont bons pour l'environnement ! Comme quoi, on peut se faire plaisir tout en préservant la planète.

Et puisqu'on parle de sextoys, pourquoi ne pas aller encore plus loin ? Savez-vous quel(le) amant(e) vous êtes ? Non ? Eh bien sachez que votre signe Astro peut répondre pour vous !

Kaamelott est sorti au cinéma au mois de juillet

Enfin, on termine avec Kaamelott : souvenez-vous de ce fan ultime de la série qui comptait battre un record et pas des moindres : voir le film plus de 200 fois au cinéma. Et vous savez quoi ? Alexandre Astier en personne l'a rejoint !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !