René-Charles Angélil qui reprend The Weeknd, des mamans et des moines dans le Top Insolite de la semaine ! 

Côté insolite cette semaine, on a de quoi faire. D'abord, impossible de passer à côté des deux reprises de The Weeknd signées René-Charles Angélil. Oui, le fils de Céline Dion s'est mis au rap et oui, il a posté ses premières reprises sur Soundcloud. Aussi, on a parlé de ces moines qui, malheureusement, ont perdu la recette de la bière qu'ils voudraient produire (de nouveau) - et c'est embêtant. On continue les mères de familles nombreuses qui, visiblement, seraient moins stressées que la moyenne !

Quand René-Charles Angélil reprend du The Weeknd

René-Charles, futur The Weeknd ?

Quand des moines perdent la recette de la bière qu'ils veulent (re) produire.

Les mères de quatre enfants sont moins stressées et c'est la science qui le dit !

Les mères de quatre enfants seraient moins stressées

Arrêtez de faire l'amour dans votre chambre, c'est un conseil !

Top des célébrités que les français rêveraient d'embrasser

On poursuit avec un petit tips pour égayer un peu votre couple et pour finir, on vous a listé le top des célébrités que les français rêveraient d'embrasser !