Faire tenir un couple, des policiers sympas et des sondages dans le Top Insolite de la semaine 

Côté insolite cette semaine, on en a vu passer de belles. D'abord, il nous faut revenir sur ces policiers sympas qui, pour récompenser les bons conducteurs, leur ont offert des places de cinéma (oui, c'est possible). Ensuite, on vous a donné quelques astuces pour faire tenir un couple (et on vous conseille de prendre des notes). Dans un autre registre, on a quelques pourcentages intéressants à partager avec vous et pour finir en beauté, on vous raconte l'histoire de cette jeune américaine qui a choisi d'épouser son beau-père. Oui oui.

Quand la police arrête les conducteurs pour... leur offrir des places de ciné !

Tout de suite, quelques astuces pour faire tenir votre couple !

On a quelques sondages qui vont changer votre vie ! Ou alors, vos pauses café.

Une jeune américaine a quitté son petit-ami pour se mettre avec son beau-père.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !