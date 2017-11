La place du chat et les sites de rencontres dans le top insolite de la semaine

C'est l'heure de découvrir le meilleur des news insolites de la semaine comme chaque dimanche sur virginradio.fr. Au programme, news complètement bizarres, décalées, surprenantes, loufoques mais parfois très bonnes à savoir ! Si vous voulez mais n'arrivez pas à recevoir de réponse sur les sites de rencontres, on a trouvé la meilleure façon d'obtenir une réponse et ça risque de plaire à pas mal de monde ! Au programme également : la place de vos oeufs dans le frigo, un médecin qui prend ses patients à 5h du matin et votre chat qui est le patron de la maison.