Top des villes les plus ensoleillées de France

Il pleut, tout le monde se plaint, il fait froid, les médias sont en boucle bref, merci on est toujours en hiver donc normal. Histoire que l’on rage tous ensemble, on se fait le Top 5 des villes les plus ensoleillées. Si vous êtes Bretons ou Ch’tis, le soleil c’est une boule jaune qui brille dans le ciel.

1. Lille, non on déconne c’est Marseille : 2866 heures

2. Aix-en-Provence : 2786 heures

3. Nice : 2696 heures

4. Montpellier : 2621 heures

5. Toulon : 2595 heures

Si on n’est pas trop léger en Géographie, on l’aura compris, pour le soleil, direction le Sud-Est !