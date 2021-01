Top des signes Astro qui vont se marier à coup sûr en 2021 !

Nouvelle année, nouvelles résolutions ! Après une année 2020 chaotique, on a bien mérité un peu de joie. Et justement, pour ça, l'astrologie a plus d'un tour dans son sac : quels sont les signes qui ont le plus de chances de vivre le plus beau jour de leur vie l'année prochaine ? Tenez-vous bien, on a la réponse !

Quels sont les signes qui vont se marier en 2021 ?

Scorpion

Ils sont en tête du classement ! Les Scorpions ont toutes les chances de se marier en 2021 : mystérieux et parfois difficiles à maintenir en place, les Scorpions ne sont pas le genre à fuir une fois amoureux - bien au contraire. Alors si vous êtes Scorpion, si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est peut-être le moment de sauter le pas !

Sagittaire

Connu pour son amour de l'aventure, le Sagittaire pourrait bien être le genre à se jeter tête la première dans la magnifique aventure qu'est celle du mariage l'année prochaine !

Poisson

Romantiques à souhait, les Poissons ne rêvent que d'une chose : sceller leur amour. Et ça tombe bien, 2021 est justement l'année parfaite pour se dire oui. Si vous êtes Poisson et que vous y songez sérieusement, sachez que tous les voyants sont au vert.

Lion

Chers Lions, cette année 2021 sera synonyme de chance ! En plus, votre vie amoureuse se portera à merveille.

Alors, prêt(e) à sauter le pas ?