Top des signes Astro qui vivront le plus longtemps

Capricorne : si vous êtes né(e) sous le signe du Capricorne alors il y a de grandes chances pour que vous viviez plus longtemps ! La raison ? Les Capricornes sont réfléchis, ils pèsent leurs décisions au quotidien. Le petit plus ? Ils sont du genre à faire attention à eux, à leur alimentation et à leur santé physique. Combo gagnant, quoi.