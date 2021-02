Top des signes Astro qui matchent le plus sur Tinder

Sale période pour les célibataires : le confinement, le couvre-feu, la fermeture des bars mais aussi des restaurants a nettement limité les rencontres pour tous ceux qui recherchent l'âme soeur. Si vous faites partie de ceux qui errent encore sur les applications dans l'espoir de trouver LA perle rare, Tinder a peut-être de quoi vous aider. Explications.

Ainsi, le géant du dating a étudié le comportement de ses utilisateurs en fonction de leur signe Astro. Le but ? Essayer de lister les signes qui matchent le plus souvent en se basant sur les utilisateurs les plus actifs.

Les signes qui matchent le plus

Bélier : Balance, Vierge et Lion.

Taureau : Taureau, Balance, Bélier.

Gémeaux : Sagittaire, Verseau, Cancer.

Cancer : Verseau, Capricorne, Sagittaire.

Lion : Bélier, Gémeaux, Balance

Vierge : Scorpion, Bélier, Balance.

Balance : Bélier, Vierge, Taureau.

Scorpion : Vierge, Bélier, Poisson.

Sagittaire : Capricorne, Verseau, Gémeaux.

Capricorne : Sagittaire, Verseau, Gémeaux.

Verseau : Sagittaire, Capricorne, Gémeaux.

Poissons : Verseau, Cancer, Capricorne.

Ce qui en ressort ? Les Béliers, Gémeaux et les Balances sont les signes qui, visiblement, sont les plus actifs sur Tinder... après, en ce qui concerne la comptabilité, c'est à vous de voir !