Top des signes Astro qui font les meilleurs amants

L'été est probablement la plus belle occasion de faire des rencontres. Et justement, si vous avez quelques critères quant à vos prétendant(e)s, on a peut-être le classement qu'il vous faut (basé sur le signe astrologique, évidemment). Alors pour savoir quels sont les trois signes qui sont les meilleurs au lit, n'allez pas plus loin !

Quel signe est le/la meilleur(e) amant(e) ?

#3. Lion

Sur la troisième marche du podium, on retrouve le Lion. On le sait, le Lion est fier et loyal. Mais lorsqu'il s'agit d'intimité, sachez qu'il n'y a pas de juste milieu : soit vous passerez un moment intense et incroyable, soit vous serez déçu(e). Désolé. Mais parce que persévérant et compétitif, le lion donnera tout ce qu'il a pour vous laisser un souvenir impérissable.

#2. Taureau

Si le Taureau est d'apparence très composé, sachez qu'une fois les lumières tamisées, c'est un tout autre personnage ! Son côté "fou" ressort et enfin, il se libère. Résultat, il écope de la deuxième place.

#1. Balance.

Et notre gagnant, notre champion, notre numéro dix, c'est la Balance ! La Balance est visiblement un(e) meilleur(e) amante (déjà par son tempérament romantique) mais aussi par son absence de jugement : testez, explorez, vous ne serez pas déçu(e)s !

Alors, convaincu(e) ?