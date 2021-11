Top des signes Astro qui auront le coeur brisé en novembre

L'Astro, c'est simple : on y croit ou bien, pas du tout. Alors que certains ne décident qu'y croire que lorsque leur horoscope est bon, d'autres, au contraire, préfèrent de loin vivre selon le positionnement des planètes. Autant être honnête, parfois, mieux vaut ne pas savoir et se détacher un peu des prédictions. Et justement, en parlant de prédictions, certains signes (six, précisément) pourrait bien voir leur vie amoureuse se compliquer au mois de novembre...

Les signes qui auront le coeur brisé

Vierge : amis Vierges, vous n'êtes pas à l'abri de quelques péripéties au sein de votre couple... maniaques comme vous êtes, il y a de fortes chances pour que vous tapiez sur le système de votre partenaire. Alors on souffle un bon coup et on relâche la pression !

Balance : votre souci les Balances, c'est que vous n'arrivez jamais à prendre une décision. Résultat, votre partenaire (ou partenaire potentiel(le) pourrait bien se lasser et vous lâcher.

Verseau : Les Verseaux, très cérébraux sont du genre à quitter une relation qui ne leur convient sans vraiment le regretter. Changer de partenaire ne leur fait pas peur et, ce mois-ci, beaucoup choisiront de quitter une relation qui ne leur convient pas.

Bélier : le mois de novembre s'inscrit dans la saison du Scorpion et vous, amis Béliers, pourriez bien en ressentir les effets. Votre ego (qui prend énormément de place dans vos relation) pourrait en sortir écorché mais comme les Vierges, on vous conseille de souffler.

Sagittaire : très libres, les sagittaires ne supportent pas de se sentir enfermés... le problème c'est que votre partenaire ne le comprendra pas toujours et pourrait bien vous le reprocher. Pensez à faire des concessions, sous peine de finir célibataire !

Gémeaux : chez les gémeaux, on ne se pose pas mille questions : si l'on est pas bien avec une personne, on part sans se retourner. Point. De ce fait, de nombreux Gémeaux préféreront le célibat ce mois-ci...

On vous l'accorde, le mois de novembre ne sera pas sous le signe de l'amour... mais dites-vous qu'une idylle qui se termine fait de la place à une autre !